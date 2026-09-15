राजस्थान चुनाव परिणाम सियासी दलों के लिए चेतावनी : महासभा

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महासभा के प्रदेश अध्यक्ष केएस जम्वाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डीवीएस राणा और विजय चंदेल ने संयुक्त बयान में कहा कि राजस्थान के निकाय चुनावों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोकतंत्र में कोई भी मतदाता वर्ग किसी राजनीतिक दल की स्थायी जागीर नहीं है। जनता की अपेक्षाओं की निरंतर उपेक्षा होने पर मतदाता अपना राजनीतिक विकल्प बदल सकता है।पदाधिकारियों ने राजनीतिक दलों को आगाह किया कि वे समय रहते इस बदलती जनभावना को समझें। राजनीतिक दल मेरिट प्रथम, सामाजिक न्याय के साथ समान अवसर को अपनी नीतियों का मुख्य आधार बनाएं। राजस्थान में यूजीसी रेगुलेशन, आरक्षण नीति तथा सामान्य वर्ग के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर जो असंतोष सामने आया और उसके बीच निर्दलीय प्रत्याशियों को सफलता मिली, वह राजनीतिक दलों के लिए आत्ममंथन का विषय है।