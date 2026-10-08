Kangra News: ज्वालामुखी के शनिदेव मंदिर में तोड़ फोड़, मूर्तियां खंडित, आरोपी गिरफ्तार

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बुधवार को घटना की जानकारी मिलते ही ज्वालामुखी पुलिस ने जांच शुरू की और करीब 10 घंटे के भीतर आरोपी को ज्वालामुखी बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम वीरेंद्र उर्फ विक्की निवासी रैखा, तहसील ज्वालामुखी बताया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने पुलिस को बताया है कि घटना की रात वह नशे की हालत में था और घर में उसका विवाद हुआ था। इसी गुस्से में उसने मंदिर पहुंचकर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया।इससे पहले बुधवार सुबह मंदिर में मूर्तियां खंडित मिलने के बाद क्षेत्र में रोष फैल गया था। साथ ही वार्ड नौ में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की भी सूचना है। इसके बाद पुलिस को एक व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली, जिसके आधार पर जांच टीम ने संदिग्ध व्यक्ति के घर पर दबिश दी लेकिन वह वहां मौजूद नहीं मिला।इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर सर्च अभियान चलाया। करीब दो घंटे तक ज्वालामुखी बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्र में तलाश करने के बाद पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति मिल गया। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाना ज्वालामुखी ले गई। पूछताछ में आरोपी ने तोड़-फोड़ की बात मानी है।पुलिस के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है और घटना के पीछे के पूरे कारणों व अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने अकेले ही वारदात को अंजाम दिया या इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था।बताया जा रहा है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को कोई खास मदद नहीं मिल पाई। इसके बावजूद पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सूचना और लगातार करीब 10 घंटे तक चलाए गए सर्च अभियान के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। मामले में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद घटना को लेकर और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।