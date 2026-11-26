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सकोह आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं विशेषज्ञ डॉ. कुंदन खरयाल इस विधि से उपचार कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र में ही ऑपरेशन थियेटर (ओटी) की व्यवस्था की गई है। सुविधा शुरू होने के पहले दिन बुधवार को डॉ. कुंदन ने एक मरीज का सफल ऑपरेशन किया। तीन-चार अन्य मरीजों ने भी उपचार के लिए संपर्क किया है।क्या है क्षारसूत्र विधिक्षारसूत्र आयुर्वेद की एक विशेष शल्य उपचार पद्धति है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बवासीर, फिशर और भगंदर जैसे गुदा रोगों के इलाज में होता है। इसमें औषधीय गुणों से युक्त एक विशेष धागे का इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सक मरीज की बीमारी और स्थिति के अनुसार उपचार की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।धर्मशाला में भी दे चुके हैं सेवाएंडॉ. कुंदन खरयाल इससे पहले जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में भी लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं। यहां उन्होंने क्षारसूत्र विधि से कई मरीजों का सफल उपचार किया। अब सकोह केंद्र में यह सुविधा शुरू होने से धर्मशाला शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा।