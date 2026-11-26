कांगड़ा। जीएवी पब्लिक स्कूल कांगड़ा की छात्रा अर्शिया चौधरी का चयन सीनियर नेशनल वूमेन चेस चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह राष्ट्रीय टूर्नामेंट तेलंगाना में 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें देशभर की दिग्गज महिला शतरंज खिलाड़ी भाग लेंगी। अर्शिया इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रधानाचार्य डॉ. सुरेश शर्मा ने अर्शिया को शुभकामनाएं देकर टूर्नामेंट के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि अर्शिया की यह उपलब्धि विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अर्शिया ने कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से यह मुकाम हासिल किया है। कोच दिनेश कुमार ने कहा कि अर्शिया की चालों में परिपक्वता और आत्मविश्वास साफ झलकता है। संवाद

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