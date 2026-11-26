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उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में आयोजित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत सामान्य (जनरल) वर्ग के लिए 423, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 410, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 416, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 414 और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 399 या इससे अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं।उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025, 2024, 2023 और 2022 के लिए जारी छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण के लिए भी 30 नवंबर तक आवेदन करना अनिवार्य है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। छात्रवृत्ति आवेदन का लिंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01892-242139 पर संपर्क किया जा सकता है।