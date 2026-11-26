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इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कांगड़ा की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक खानपान और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ-साथ शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना है।कार्निवल के दौरान खेल, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रमों में मैराथन, साइकिलिंग, फुटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके अलावा मिस एंड मिसेज कांगड़ा वैली कार्निवल प्रतियोगिता, शेफ प्रतियोगिता, लिटरेचर फेस्टिवल और लाइट एंड साउंड शो भी प्रमुख आकर्षण रहेंगे।स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों, स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। एडीसी विनय कुमार के अनुसार कार्निवल के सफल आयोजन के संबंध में तैयारियां चल रही हैं। अभी प्रशासन की एक बैठक हुई है। आगामी बैठक में कई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।टिकट व्यवस्था पर अगली बैठक में स्पष्ट होगी स्थितिआठ दिवसीय कार्निवल के कार्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। सभी कार्यक्रमों में टिकट लगेगा या लोगों को कुछ कार्यक्रमों में निशुल्क प्रवेश मिलेगा, इस पर अगली बैठक में स्थिति स्पष्ट होगी।पिछले साल भी आठ दिन चला था कार्निवलवर्ष 2025 में भी 24 से 31 दिसंबर तक पुलिस मैदान धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ उपमुख्यमंत्री ने किया था। बॉलीवुड गायक अंकित तिवारी सहित कई कलाकारों और हिमाचली सांस्कृतिक दलों ने प्रस्तुतियां दीं थी।