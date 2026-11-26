Kangra News: उत्कृष्टता केंद्र में प्रवेश के लिए अब 12 दिसंबर तक करें आवेदन
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:23 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:23 AM IST
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धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के डॉ. आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर से बढ़ाकर 12 दिसंबर कर दी है।
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से 20 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी अन्य सभी शर्तें और दिशा-निर्देश पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार ही रहेंगे, केवल आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है।
संशोधित कार्यक्रम के तहत डॉ. आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में प्रवेश के लिए 20 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। इसके अगले दिन 21 दिसंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 और 24 दिसंबर को होगी।
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विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से 20 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी अन्य सभी शर्तें और दिशा-निर्देश पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार ही रहेंगे, केवल आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है।
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संशोधित कार्यक्रम के तहत डॉ. आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में प्रवेश के लिए 20 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। इसके अगले दिन 21 दिसंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 और 24 दिसंबर को होगी।
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