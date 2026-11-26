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विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से 20 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी अन्य सभी शर्तें और दिशा-निर्देश पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार ही रहेंगे, केवल आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है।संशोधित कार्यक्रम के तहत डॉ. आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में प्रवेश के लिए 20 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। इसके अगले दिन 21 दिसंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 और 24 दिसंबर को होगी।