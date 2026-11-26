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जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय कांगड़ा ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्धारित गतिविधियों के अनुसार कार्यक्रम करवाने के निर्देश जारी किए हैं।अभियान का उद्देश्य बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, लैंगिक भेदभाव समाप्त करना और महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, खेल, कौशल विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।अभियान के पहले चरण में 28 नवंबर तक मिशन शक्ति सप्ताह के तहत बेटी के साथ सेल्फी, परिवार संवाद और लैंगिक समानता को लेकर कार्यक्रम होंगे। 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाव की जानकारी दी जाएगी। नौ से 18 दिसंबर तक शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के प्रयास होंगे।19 से 28 दिसंबर तक खेल प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य जांच, पोषण और किशोर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता गतिविधियां होंगी। इसके बाद 29 दिसंबर से सात जनवरी तक आर्थिक सशक्तीकरण व कानूनी जागरूकता तथा आठ से 17 जनवरी तक बेटियों की उपलब्धियों, नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित भी किया जाएगा।-जिले में मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत लोगों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है ताकि बेटियों का कौशल विकास हो सके। -अशोक कुमार शर्मा, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग, कांगड़ा