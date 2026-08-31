Kangra News: युवाओं ने उठाए औजार और भर दिए गड्ढे

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ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद लोक निर्माण विभाग ने सड़क की मरम्मत की सुध नहीं ली। विभाग की उदासीनता से तंग आकर गांव के युवाओं ने खुद ही सड़क सुधारने का बीड़ा उठाया। विज्ञापन

युवा अमन कलोत्रा, पंकज कलोत्रा, जनव, राहुल कलोत्रा, अशोक, राजिंदर, दीपक और सुरिंद्र ने श्रमदान कर सीमेंट व बजरी डालकर गहरे गड्ढों को भरा ताकि मार्ग पर आवागमन किसी तरह सुगम हो सके। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि समस्या को गंभीरता से लेते हुए सड़क की जल्द से जल्द पक्की मरम्मत करवाई जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद लोक निर्माण विभाग ने सड़क की मरम्मत की सुध नहीं ली। विभाग की उदासीनता से तंग आकर गांव के युवाओं ने खुद ही सड़क सुधारने का बीड़ा उठाया।युवा अमन कलोत्रा, पंकज कलोत्रा, जनव, राहुल कलोत्रा, अशोक, राजिंदर, दीपक और सुरिंद्र ने श्रमदान कर सीमेंट व बजरी डालकर गहरे गड्ढों को भरा ताकि मार्ग पर आवागमन किसी तरह सुगम हो सके। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि समस्या को गंभीरता से लेते हुए सड़क की जल्द से जल्द पक्की मरम्मत करवाई जाए।

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गंगथ (कांगड़ा)। काथल से गियोरा राजा का बाग तक जाने वाली सड़क लंबे समय से बदहाल है। बरसात से पहले ही खस्ताहाल हो चुकी इस सड़क की हालत बारिश के बाद और भी दयनीय हो गई है। मार्ग पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढे और बिखरी बजरी के कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है।