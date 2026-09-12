Kangra News: हरेड़ में विधायक ने किसानों को बांटे स्प्रे पंप और ग्रास कटर

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विधायक ने कहा कि हरेड़ गांव के सर्वांगीण विकास के लिए अब तक करीब 24 लाख रुपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है। वाटरशेड विकास घटक 2.0 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना की मूल भावना वर्षा पर निर्भर बारानी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करना, जल एवं मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना और काश्तकारों की आजीविका को सुदृढ़ बनाना है।विधायक ने कहा कि योजना के तहत जल प्रबंधन के बुनियादी कार्यों के साथ-साथ किसानों को जरूरी आधुनिक उपकरण रियायती और सुलभ आधार पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार की सभी कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए।इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी डॉ. विवेक गुलेरिया, हरेड़ पंचायत के प्रधान मिलाप भट्ट, उपप्रधान जसवंत सिंह, उतराला जोन के प्रभारी सुभाष शर्मा, बूथ अध्यक्ष गोपाल ठाकुर और सह मीडिया प्रभारी अजय गौड़ सहित कई विभागीय अधिकारी व स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।