Kangra News: सिटी में आज

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लंबागांव खंड की अंडर-19 लड़कों की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 11:30 बजे यादविंद्र गोमा करेंगे।राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर में अंडर-19 जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया करेंगे।सीनियर सेकंडरी स्कूल मटौर में अंडर-19 जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ एपीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मोंगरा 10 बजे करेंगे।राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुरगेला में जोनल स्तरीय अंडर-19 लड़कों की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे विधायक केवल सिंह पठानिया करेंगे।बैठक - नगरोटा सूरियां में पूर्वाह्न 11 बजे ब्लॉक पेंशनर्स संघ नगरोटा की बैठक प्रधान सुभाष चंद की अध्यक्षता में होगी।राष्ट्रीय लोक अदालत - जिलेभर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे होगा। इसमें आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।शिविर - स्वास्थ्य खंड गोपालपुर के तहत रामचर में सुबह 10 से टीबी जांच शिविर का आयोजन होगा।