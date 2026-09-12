कांग्रेस ने वादों से मुंह मोड़ने का किया काम : परमार
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 12 Sep 2026 04:47 AM IST
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पालमपुर/थुरल (कांगड़ा)। भाजपा थुरल मंडल की बैठक विधायक विपिन सिंह परमार की उपस्थिति में हुई। इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई।
इस दौरान विपिन परमार ने कहा आज प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को स्वयं परख रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता से बड़े-बड़े वादे किए, अनेक गारंटियां दीं और प्रत्येक वर्ग को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं वादों से मुंह मोड़ने का काम किया।
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बैठक में भाजपा पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विपिन सिंह परमार ने वादा किया कि थुरल मंडल में संगठन को और सुदृढ़ करते हुए प्रत्येक बूथ को मजबूत किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास की गति प्रभावित हुई है। कहीं संस्थान बंद करने की स्थिति बनी, कहीं विकास कार्यों की रफ्तार थमी हुई है और कहीं जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है।
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बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई।
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इस दौरान विपिन परमार ने कहा आज प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को स्वयं परख रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता से बड़े-बड़े वादे किए, अनेक गारंटियां दीं और प्रत्येक वर्ग को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं वादों से मुंह मोड़ने का काम किया।
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बैठक में भाजपा पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विपिन सिंह परमार ने वादा किया कि थुरल मंडल में संगठन को और सुदृढ़ करते हुए प्रत्येक बूथ को मजबूत किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास की गति प्रभावित हुई है। कहीं संस्थान बंद करने की स्थिति बनी, कहीं विकास कार्यों की रफ्तार थमी हुई है और कहीं जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है।