Kangra News: युवक का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला

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मृतक की पहचान अखिल कुमार (27) पुत्र विजय कुमार निवासी वार्ड नंबर 11, राजपुर टांडा के रूप में हुई है। वह एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में वितरण कर्मी था। पुलिस के अनुसार, अखिल ने कमरे में पंखे से चादर का फंदा लगाया था।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के दादा ईश्वर चंद तथा ताया शम्मी राज के बयान दर्ज किए। परिजनों ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया है। मृतक के माता-पिता अलग-अलग रहते हैं। उसके पिता विदेश में और माता महाराष्ट्र में रहती हैं। दोनों को घटना की सूचना दे दी गई है।डीएसपी सुनील राणा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पालमपुर में पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए मृतक के ताया शम्मी राज को सौंप दिया गया। पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत कार्रवाई कर रही है।