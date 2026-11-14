Kangra News: धर्मशाला-खनियारा वाया दाड़ी बस रूट दो दिन से बंद, यात्री परेशान

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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। धर्मशाला से खनियारा वाया दाड़ी-दाड़नू बस रूट पिछले दो दिनों से बंद है। इससे शाम के समय इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस सेवा उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों परवीन कुमार, तरसेम, राज कुमार, त्रिलोक, विवेक, अनुज और अरुण के अनुसार शाम के समय इस रूट पर बस सेवा बंद होने से नौकरीपेशा लोगों सहित अन्य यात्रियों को घर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। उनका कहना है कि इस रूट पर नियमित बस सेवा जरूरी है, क्योंकि कई लोग रोजाना आवागमन के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों पर निर्भर रहते हैं।लोगों ने निगम प्रबंधन से मांग की है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर शाम के समय बस सेवा दोबारा शुरू की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।कोट्स:बस में पर्याप्त सवारियां न होने के चलते इस रूट को कुछ समय के लिए बंद किया है। क्योंकि मौजूदा समय में बस में दो से तीन सवारियां हो रही हैं, जो कि पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी अगर लोगों की डिमांड आती है तो इसी रूट पर बस को फिर से शुरू कर दिया जाएगा । -पवन चौधरी, प्रभारी धर्मशाला, बस अड्डा