Kangra News: कांगड़ा में टीबी के हर सातवें मरीज को मधुमेह

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खास खबर...सचिन चौधरीधर्मशाला। जिला कांगड़ा में टीबी का उपचार ले रहे करीब हर सातवें मरीज को मधुमेह भी है। जिले में उपचाराधीन 2,119 टीबी मरीजों में से 316 मरीज मधुमेह से पीड़ित पाए गए हैं। यह कुल मरीजों का 14.9 प्रतिशत है। स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि टीबी के साथ मधुमेह भी मरीजों के उपचार में चुनौती बन रहा है। ऐसे में दोनों बीमारियों की समय पर पहचान और बेहतर उपचार प्रबंधन जरूरी हो गया है।विभिन्न टीबी यूनिटों के आंकड़ों के अनुसार गोपालपुर में टीबी मरीजों में मधुमेह का अनुपात सबसे अधिक 21 प्रतिशत दर्ज किया गया है। यहां उपचाराधीन 149 मरीजों में से 32 मधुमेह से पीड़ित हैं। नगरोटा बगवां में 152 में से 30 मरीज (20 प्रतिशत), डाडासीबा में 121 में से 23 मरीज (19 प्रतिशत), जबकि भवारना में 111 में से 20 मरीज और ज्वालामुखी में 201 में से 36 मरीज मधुमेह से पीड़ित हैं। दोनों ही मामलों में इन दोनों यूनिटों में यह अनुपात 18 प्रतिशत है। वहीं, तियारा में सबसे अधिक 248 मरीज उपचाराधीन हैं। इनमें से 30 मरीजों को मधुमेह भी है।मधुमेह से टीबी का खतरा दो से तीन गुनामधुमेह और टीबी का आपस में गहरा संबंध है। मधुमेह के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। इससे सामान्य व्यक्ति की तुलना में मधुमेह से पीड़ित लोगों में सक्रिय टीबी विकसित होने का खतरा दो से तीन गुना तक बढ़ जाता है। वहीं, दोनों बीमारियों से पीड़ित मरीजों में उपचार के दौरान जटिलताएं आने और प्रतिकूल परिणामों की आशंका भी अधिक रहती है। ऐसे मरीजों के लिए रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रखना और टीबी का पूरा उपचार लेना जरूरी है।दोनों बीमारियों की एकीकृत जांच पर जोरराष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) और राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के समन्वय से जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी मरीजों की मधुमेह जांच और मधुमेह से पीड़ित लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य दोनों बीमारियों की समय पर पहचान कर मरीजों को उपचार उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही ब्लड शुगर नियंत्रण और नियमित फॉलोअप पर भी ध्यान दिया जा रहा है।कोट्स...लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने और टीबी और मधुमेह के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोनों स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बीच बेहतर तालमेल से मरीजों के उपचार परिणामों में सुधार के साथ टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। लोग टीबी जांच शिविरों में जांच करवाएं और मधुमेह जांच भी करवाएं। - डॉ. राजेश सूद, जिला टीबी कार्यक्रम अधिकारी