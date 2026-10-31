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Kangra News: कराटे में प्रदेश के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, 10 पदक हासिल किए

Sun, 01 Nov 2026 09:01 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 01 Nov 2026 09:01 AM IST
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Strong performance by athletes from the state in karate; secured 10 medals
इंडिया ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य पदक जीतकर चमके खिलाड़ी
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अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। पंजाब के पठानकोट में आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य पदक हासिल किए।
दिव्यांश कटोच ने कुमिते और काता दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। आरव कटोच ने भी दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रियान जम्वाल ने कुमिते में स्वर्ण और काता में कांस्य पदक हासिल किया।
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शायन ने काता में रजत और कुमिते में कांस्य, दिव्यांश ठाकुर ने कुमिते में रजत और काता में कांस्य तथा हविश ने काता में रजत और कुमिते में कांस्य पदक जीता। टीम कोच शिहान अनिल कुमार राम ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर देती हैं।
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