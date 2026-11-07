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Kangra News: जेई पर पत्नी-बेटे पर तेजधार हथियार से हमला करने का आरोप

Sun, 08 Nov 2026 07:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 08 Nov 2026 07:43 AM IST
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JE accused of attacking wife and son with a sharp-edged weapon
पंचरुखी (कांगड़ा)। पंचरुखी की पंचायत गदियाड़ा के गांव ब्रोहल में एक गंभीर घरेलू विवाद सामने आया है। आरोप है कि पंचरुखी विकास खंड में जेई के पद पर तैनात सुरेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी सपना और बेटे पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में मां और बेटा दोनों घायल हो गए।
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यह घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। पत्नी और बेटे की ओर से दी शिकायत के आधार पर पुलिस के अनुसार सुरेंद्र कुमार का पत्नी सपना के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेंद्र कुमार ने पहले पत्नी सपना पर वार किया।
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बीच-बचाव करने आए उनके बेटे को भी आरोपी ने तेजधार हथियार से घायल कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सुरेंद्र कुमार तत्काल मौके से भाग गया। पीड़ित सपना और उनके बेटे ने पंचरुखी पुलिस थाने में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
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पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार रात को ही घायल मां और बेटे की चिकित्सीय जांच सुनिश्चित कराई। डीएसपी सुनील राणा ने बताया कि घायल सपना और उनके बेटे को आवश्यक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस की टीमें आरोपी सुरेंद्र कुमार को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं।
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