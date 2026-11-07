Kangra News: एचआरटीसी चला रहा 89 अतिरिक्त बसें, शाम 4 बजे थमेंगे पहिये

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त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए निगम ने हिमाचल के साथ दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश आने-जाने वालों के लिए भी अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था की है।शनिवार को प्रेस वार्ता में एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक धर्मशाला पंकज चड्ढा ने बताया कि जोगिंद्रनगर से कांगड़ा के लिए सुबह 7 और 7:30 बजे बस उपलब्ध रहेगी। कांगड़ा पहुंचने के बाद यात्री यहां से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए भी बस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।इससे जोगिंद्रनगर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।दिवाली पर निगम कर्मचारियों को त्योहार मनाने की सुविधा देने के लिए रविवार को शाम 4 बजे के बाद नियमित बस सेवाएं बंद रहेंगी। इसके बाद बसें उन्हीं रूटों पर संचालित होंगी, जिन पर चालक और परिचालकों के घर पड़ते हैं।दिवाली के अगले दिन नहीं चलेंगी विशेष बसेंएचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने बताया कि दिवाली के अगले दिन सभी बसें अपने सामान्य रूट पर चलेंगी। इस दौरान निगम की ओर से विशेष नहीं चलाई जाएंगी। बुधवार को भैयादूज पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसकी सूची सोमवार को सार्वजनिक की जाएगी।बसों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबरबस डिपोसंपर्क नंबरचंबा01899-222210पठानकोट0186-2220088धर्मशाला01892-227059नगरोटा बगवां 01892-294294पालमपुर01894-230250बैजनाथ01894-263053जोगिंद्रनगर 01908-222061मंडलीय प्रबंधक धर्मशाला : 94181-05655