Kangra News: एचआरटीसी चला रहा 89 अतिरिक्त बसें, शाम 4 बजे थमेंगे पहिये
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 08 Nov 2026 07:01 AM IST
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धर्मशाला। दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने विभिन्न रूटों पर 89 अतिरिक्त बसें चलाई हैं। हालांकि निगम शाम 4 बजे तक ही सेवाएं देगा।
त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए निगम ने हिमाचल के साथ दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश आने-जाने वालों के लिए भी अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था की है।
शनिवार को प्रेस वार्ता में एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक धर्मशाला पंकज चड्ढा ने बताया कि जोगिंद्रनगर से कांगड़ा के लिए सुबह 7 और 7:30 बजे बस उपलब्ध रहेगी। कांगड़ा पहुंचने के बाद यात्री यहां से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए भी बस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
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इससे जोगिंद्रनगर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
दिवाली पर निगम कर्मचारियों को त्योहार मनाने की सुविधा देने के लिए रविवार को शाम 4 बजे के बाद नियमित बस सेवाएं बंद रहेंगी। इसके बाद बसें उन्हीं रूटों पर संचालित होंगी, जिन पर चालक और परिचालकों के घर पड़ते हैं।
दिवाली के अगले दिन नहीं चलेंगी विशेष बसें
एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने बताया कि दिवाली के अगले दिन सभी बसें अपने सामान्य रूट पर चलेंगी। इस दौरान निगम की ओर से विशेष नहीं चलाई जाएंगी। बुधवार को भैयादूज पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसकी सूची सोमवार को सार्वजनिक की जाएगी।
बसों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
बस डिपो
संपर्क नंबर
चंबा
01899-222210
पठानकोट
0186-2220088
धर्मशाला
01892-227059
नगरोटा बगवां 01892-294294
पालमपुर
01894-230250
बैजनाथ
01894-263053
जोगिंद्रनगर 01908-222061
मंडलीय प्रबंधक धर्मशाला : 94181-05655
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त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए निगम ने हिमाचल के साथ दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश आने-जाने वालों के लिए भी अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था की है।
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शनिवार को प्रेस वार्ता में एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक धर्मशाला पंकज चड्ढा ने बताया कि जोगिंद्रनगर से कांगड़ा के लिए सुबह 7 और 7:30 बजे बस उपलब्ध रहेगी। कांगड़ा पहुंचने के बाद यात्री यहां से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए भी बस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
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इससे जोगिंद्रनगर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
दिवाली पर निगम कर्मचारियों को त्योहार मनाने की सुविधा देने के लिए रविवार को शाम 4 बजे के बाद नियमित बस सेवाएं बंद रहेंगी। इसके बाद बसें उन्हीं रूटों पर संचालित होंगी, जिन पर चालक और परिचालकों के घर पड़ते हैं।
दिवाली के अगले दिन नहीं चलेंगी विशेष बसें
एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने बताया कि दिवाली के अगले दिन सभी बसें अपने सामान्य रूट पर चलेंगी। इस दौरान निगम की ओर से विशेष नहीं चलाई जाएंगी। बुधवार को भैयादूज पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसकी सूची सोमवार को सार्वजनिक की जाएगी।
बसों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
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संपर्क नंबर
चंबा
01899-222210
पठानकोट
0186-2220088
धर्मशाला
01892-227059
नगरोटा बगवां 01892-294294
पालमपुर
01894-230250
बैजनाथ
01894-263053
जोगिंद्रनगर 01908-222061
मंडलीय प्रबंधक धर्मशाला : 94181-05655