Kangra News: डाह-कुल्हाड़ा में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 28 स्कूलों की 280 छात्राएं दिखाएंगी दम
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 08 Sep 2026 08:38 AM IST
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इंदौरा/डमटाल (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाह-कुल्हाड़ा में शिक्षा खंड इंदौरा की अंडर-19 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया। इस खंड स्तरीय प्रतियोगिता में 28 विद्यालयों की करीब 280 छात्राएं विभिन्न खेलों में अपना कौशल दिखा रही हैं। विधायक मलेंद्र राजन ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।
विधायक मलेंद्र राजन ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज बेटियां खेलों सहित किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना चाहिए। विधायक ने खेलकूद प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 21 हजार रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा डाह-कुल्हाड़ा विद्यालय के अंडर-14 खेलों के विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी ऐच्छिक निधि से 11 हजार रुपये देने का ऐलान किया।
विधायक ने बताया कि विद्यालय में खिलाड़ियों व अन्य छात्रों की बेहतर सुविधाओं के लिए नए भवन निर्माण को 20 लाख और शौचालय के लिए 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, पुलिस अधीक्षक नूरपुर इल्मा अफरोज ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलों के जरिए युवा नशे से दूर रह सकते हैं। नशामुक्त समाज के निर्माण में खिलाड़ियों की भूमिका अहम है। कार्यक्रम में डीएसपी संजीव यादव, एसडीओ राजीव, शंकर दयाल, प्रधानाचार्य लाल हुसैन सहित कई शिक्षक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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विधायक मलेंद्र राजन ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज बेटियां खेलों सहित किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना चाहिए। विधायक ने खेलकूद प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 21 हजार रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा डाह-कुल्हाड़ा विद्यालय के अंडर-14 खेलों के विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी ऐच्छिक निधि से 11 हजार रुपये देने का ऐलान किया।
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विधायक ने बताया कि विद्यालय में खिलाड़ियों व अन्य छात्रों की बेहतर सुविधाओं के लिए नए भवन निर्माण को 20 लाख और शौचालय के लिए 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, पुलिस अधीक्षक नूरपुर इल्मा अफरोज ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलों के जरिए युवा नशे से दूर रह सकते हैं। नशामुक्त समाज के निर्माण में खिलाड़ियों की भूमिका अहम है। कार्यक्रम में डीएसपी संजीव यादव, एसडीओ राजीव, शंकर दयाल, प्रधानाचार्य लाल हुसैन सहित कई शिक्षक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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