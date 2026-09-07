Kangra News: डाह-कुल्हाड़ा में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 28 स्कूलों की 280 छात्राएं दिखाएंगी दम

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विधायक मलेंद्र राजन ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज बेटियां खेलों सहित किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना चाहिए। विधायक ने खेलकूद प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 21 हजार रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा डाह-कुल्हाड़ा विद्यालय के अंडर-14 खेलों के विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी ऐच्छिक निधि से 11 हजार रुपये देने का ऐलान किया।विधायक ने बताया कि विद्यालय में खिलाड़ियों व अन्य छात्रों की बेहतर सुविधाओं के लिए नए भवन निर्माण को 20 लाख और शौचालय के लिए 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, पुलिस अधीक्षक नूरपुर इल्मा अफरोज ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलों के जरिए युवा नशे से दूर रह सकते हैं। नशामुक्त समाज के निर्माण में खिलाड़ियों की भूमिका अहम है। कार्यक्रम में डीएसपी संजीव यादव, एसडीओ राजीव, शंकर दयाल, प्रधानाचार्य लाल हुसैन सहित कई शिक्षक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।