Kangra News: संचिता ने मैथ्स ओलंपियाड में पाया प्रथम स्थान
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 20 Sep 2026 09:36 PM IST
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धीरा (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाटी में दो दिवसीय उपमंडल स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। उपमंडल समन्वयक सिकंदर मिन्हास एवं सुचारिता कटोच की देखरेख में संपन्न हुए इस सम्मेलन में धीरा उपमंडल के 30 विद्यालयों से पहुंचे 292 नन्हे वैज्ञानिकों ने प्रतिभा का लोहा मनवाया।
इस वर्ष बाल विज्ञान सम्मेलन ''साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी'' थीम के तहत आयोजित हुआ। इसमें जूनियर, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी वर्ग के मुकाबले करवाए गए। सीनियर सेकेंडरी वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थुरल के विद्यार्थियों का दबदबा रहा।
विद्यालय की संचिता ने मैथ्स ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनोवेटिव साइंस मॉडल प्रतियोगिता में कनिका जम्वाल और तनिशी वालिया ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त साइंस एक्टिविटी कॉर्नर में थुरल स्कूल के साकेत द्वितीय तथा विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में रितिका और कृतिका तृतीय स्थान पर रहीं।
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ढाटी स्कूल की प्रधानाचार्य अनुपम बाला, सिकंदर मिन्हास (रसायन विज्ञान प्रवक्ता), लेख राज हीर, भौतिकी प्रवक्ता प्रवीण कुमार, जीव विज्ञान प्रवक्ता राजीव कुमार और गणित प्रवक्ता सहित समस्त स्टाफ ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई दी और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।
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इस वर्ष बाल विज्ञान सम्मेलन ''साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी'' थीम के तहत आयोजित हुआ। इसमें जूनियर, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी वर्ग के मुकाबले करवाए गए। सीनियर सेकेंडरी वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थुरल के विद्यार्थियों का दबदबा रहा।
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विद्यालय की संचिता ने मैथ्स ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनोवेटिव साइंस मॉडल प्रतियोगिता में कनिका जम्वाल और तनिशी वालिया ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त साइंस एक्टिविटी कॉर्नर में थुरल स्कूल के साकेत द्वितीय तथा विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में रितिका और कृतिका तृतीय स्थान पर रहीं।
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ढाटी स्कूल की प्रधानाचार्य अनुपम बाला, सिकंदर मिन्हास (रसायन विज्ञान प्रवक्ता), लेख राज हीर, भौतिकी प्रवक्ता प्रवीण कुमार, जीव विज्ञान प्रवक्ता राजीव कुमार और गणित प्रवक्ता सहित समस्त स्टाफ ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई दी और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।