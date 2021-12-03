Kangra News: एनसीओई की छह खिलाड़ियों का नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए चयन

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धर्मशाला। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओई) धर्मशाला की महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों ने धर्मशाला कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। शिमला के सरस्वती नगर स्थित सबरा में छह से आठ अक्तूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में टीम ने पहला स्थान हासिल किया। अब एनसीओई धर्मशाला की छह महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों का चयन नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित की जाएगी। खिलाड़ियों के चयन से एनसीओई धर्मशाला में खुशी का माहौल है। सेंटर प्रभारी एवं सहायक निदेशक जेपी शानी ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। ब्यूरो