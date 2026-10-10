Kangra News: ज्वालामुखी में मंदिर मार्गों की मरम्मत शुरू

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पार्षद सोमेश कौशिक ने बताया कि नवरात्र से पहले सभी रास्तों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मरम्मत कार्य में गुणवत्ता और मजबूती का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि रास्ते टिकाऊ बनें और लोगों को परेशानी न हो। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान देश-प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर आने-जाने वाले रास्तों का बेहतर होना जरूरी है। प्रयास है कि श्रद्धालु ज्वालामुखी से एक अच्छा अनुभव और सकारात्मक संदेश लेकर लौटें। संवाद पार्षद सोमेश कौशिक ने बताया कि नवरात्र से पहले सभी रास्तों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मरम्मत कार्य में गुणवत्ता और मजबूती का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि रास्ते टिकाऊ बनें और लोगों को परेशानी न हो।उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान देश-प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर आने-जाने वाले रास्तों का बेहतर होना जरूरी है। प्रयास है कि श्रद्धालु ज्वालामुखी से एक अच्छा अनुभव और सकारात्मक संदेश लेकर लौटें। संवाद

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लामुखी (कांगड़ा)। शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्र के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वार्ड दो और तीन में मंदिर मार्गों की मरम्मत शुरू हो गई है। विधायक संजय रतन के निर्देशानुसार क्षतिग्रस्त हिस्सों और गड्ढों को ठीक किया जा रहा है।