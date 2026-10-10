फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Repair work on temple paths at Jwalamukhi begins.

Kangra News: ज्वालामुखी में मंदिर मार्गों की मरम्मत शुरू

Sat, 10 Oct 2026 02:34 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 10 Oct 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Repair work on temple paths at Jwalamukhi begins.
ज्वालामुखी के वार्ड 2 व 3 के मरम्मत किये जा रहे रास्ते स्तोत्र संवाद
लामुखी (कांगड़ा)। शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्र के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वार्ड दो और तीन में मंदिर मार्गों की मरम्मत शुरू हो गई है। विधायक संजय रतन के निर्देशानुसार क्षतिग्रस्त हिस्सों और गड्ढों को ठीक किया जा रहा है।
विज्ञापन

पार्षद सोमेश कौशिक ने बताया कि नवरात्र से पहले सभी रास्तों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मरम्मत कार्य में गुणवत्ता और मजबूती का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि रास्ते टिकाऊ बनें और लोगों को परेशानी न हो।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान देश-प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर आने-जाने वाले रास्तों का बेहतर होना जरूरी है। प्रयास है कि श्रद्धालु ज्वालामुखी से एक अच्छा अनुभव और सकारात्मक संदेश लेकर लौटें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed