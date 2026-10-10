Kangra News: आबकारी जिला नूरपुर का राजस्व 17.91 प्रतिशत बढ़ा

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आबकारी विभाग नूरपुर के उपायुक्त जोध सिंह ठाकुर ने बताया कि अप्रैल से सितंबर तक 134.97 करोड़ रुपये मिले, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 114.47 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। अवैध रूप से रखी शराब और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी तेज की गई है। चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक 50 मामले पकड़े गए। पिछले साल यह संख्या 31 थी।प्रवर्तन कार्रवाई से पेनल्टी वसूली भी बढ़ी है। छह महीनों में कुल 5.46 लाख रुपये वसूले गए, जबकि पिछले साल 4.87 लाख रुपये की वसूली हुई थी। उपायुक्त ने इसे विभाग के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम बताया। संवाद