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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Samriddhi Bhavan and the commercial complex will be connected by a 40-meter bridge.

Kangra News: 40 मीटर पुल से जुड़ेंगे समृद्धि भवन-व्यावसायिक परिसर

Sat, 10 Oct 2026 02:30 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 10 Oct 2026 02:30 AM IST
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Samriddhi Bhavan and the commercial complex will be connected by a 40-meter bridge.
धर्मशाला। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चरान खड्ड के पास नगर निगम के व्यावसायिक परिसर को समृद्धि भवन क्षेत्र से जोड़ने के लिए 40 मीटर लंबे पुल का निर्माण होगा। इसके लिए 3.34 करोड़ रुपये की लागत का टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। औपचारिकताएं पूरी होते ही मौके पर निर्माण शुरू हो जाएगा।
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परियोजना के तहत चरान खड्ड को एचपीसीए स्टेडियम मार्ग से जोड़ने वाली सड़क का काम भी चल रहा है। पुल बनने से व्यावसायिक परिसर और चरान खड्ड के बीच सीधी आवाजाही बहाल होगी। साथ ही स्टेडियम की तरफ से धर्मशाला आने वाले वाहनों को एक सुगम व छोटा वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा।
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करीब 3.34 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 40 मीटर पुल का टेंडर अवार्ड हो चुका है। औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र धरातल पर काम शुरू कराया जाएगा। -विशाल, एजीएम, स्मार्ट सिटी धर्मशाला
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