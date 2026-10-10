Kangra News: आधे मार्ग पर पैचवर्क कर की इतिश्री, विभाग पर उठे सवाल

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स्थानीय लोगों और वाहन चालकों अमन कुमार, संजीव कुमार, लेख राज, लकिंद्र सिंह, कपिल, परवेश और अमित आदि ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस हिस्से में सबसे ज्यादा गड्ढे थे, विभाग ने उसी हिस्से को अधूरा छोड़ दिया। यदि पूरी सड़क की मरम्मत नहीं करनी थी, तो काम शुरू ही क्यों किया गया।लोगों का कहना है कि अधूरे पैचवर्क के कारण इस व्यस्त मार्ग पर आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसल रहे हैं और राहगीरों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। क्षेत्रवासियों ने एनएचएआई से बचे हुए दो किलोमीटर हिस्से की मरम्मत तुरंत पूरी करने की मांग उठाई है।मटौर-बगली चौक से बगली स्थित डिस्पेंसरी तक मार्ग पर पैचवर्क पूरा हो चुका है। शेष कार्य भी जल्द शुरू होगा। वर्तमान में धर्मशाला के समीप कार्य चल रहा है जिसे पूरा करने के बाद इस बचे हुए हिस्से को दुरुस्त किया जाएगा ताकि आवाजाही सुगम हो सके। -अंकित गिल, साइट इंजीनियर, एनएचएआई