Kangra News: त्योहारी सीजन में चमकने लगा ऑटोमोबाइल बाजार

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नवरात्र और दीपावली पर नई गाड़ी घर लाना शुभ माना जाता है। इसके चलते लोग पहले से ही पसंदीदा मॉडलों की बुकिंग में जुट गए हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए वाहन कंपनियों और स्थानीय डीलरों ने भी विशेष डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और आकर्षक फाइनेंस योजनाओं की पेशकश की है।कारोबारियों का अनुमान है कि इस त्योहारी सीजन में पिछले साल के मुकाबले कुल कारोबार में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। पहले दिन की मजबूत बुकिंग को पूरे त्योहारी सीजन के लिए एक सकारात्मक शुरुआत माना जा रहा है।पहले नवरात्र के लिए हमारे यहां से 100 गाड़ियां बुक हो चुकी हैं। नवरात्र से कारोबार में गति आती है। अगर कांगड़ा फोरलेन पूरी तरह शुरू हो जाता तो टनल के पार से नई गाड़ियां लाने में होने वाला अतिरिक्त परिवहन खर्च बच जाता। -जोगिंद्र गोयल, एमडी, टाटा मोटर्स शोरूम कांगड़ाहमारे शोरूम से अब तक 168 गाड़ियों की बुकिंग दर्ज हुई है। ग्राहकों में डिलीवरी को लेकर भारी उत्साह है। त्योहारी सीजन के बाकी दिनों में भी गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री होने की पूरी उम्मीद है। -जीसी कटोच, जीएम, नेक्सा (कांगड़ा व्हीकल्स) मलांत्योहारी सीजन में अब तक लगभग 30 गाड़ियां बुक हुई हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार पूरे सीजन में बिक्री का आंकड़ा काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। -नीरज महाजन, मैनेजर, मारुति शोरूम जसूरपहले नवरात्र पर 65 दोपहिया वाहनों की बुकिंग हुई है। इनमें जुपिटर और एनटॉर्क स्कूटियों की सबसे ज्यादा मांग है। ईवी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी की मांग अधिक है। आपूर्ति सीमित मिल रही है। -कपिल वालिया, संचालक, टीवीएस शोरूम