Kangra News: प्राथमिक शिक्षकों ने काले बिल्ले लगा लिया प्रशिक्षण

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संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार सिहोतरा ने कहा कि यह व्यवस्था धरातल पर व्यावहारिक नहीं है। कई प्राथमिक पाठशालाओं में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से लैब अटेंडेंट व अन्य कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इससे छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बीईईओ और सीएचटी की प्रशासनिक शक्तियां भी सीमित कर दी गई हैं।न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वापस लेने की मांग के संबंध में शिमला में संघ का क्रमिक अनशन 101वें दिन भी जारी रहा। खंड कांगड़ा के शिक्षकों ने सरकार से इस व्यवस्था को तुरंत रद्द कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। इस अवसर पर महासचिव विजय, कोषाध्यक्ष मनजीत सिंह, मुख्य सलाहकार सुखविंद्र सिंह, प्रेस सचिव रिंकू, शीतल गुलरिया, ऊषा देवी, मोनिका सूद और मीनाक्षी मौजूद रहे। संवाद