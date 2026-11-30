विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

सोलन जिले में पंजाब सीमा के समीप प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ परियोजना की तर्ज पर कांगड़ा में भी सुनियोजित आवासीय नगर विकसित करने की योजना है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट के समीप प्रस्तावित टाउनशिप के चलते इस परियोजना का महत्व और बढ़ गया है। प्रस्तावित टाउनशिप के लिए नवंबर 2025 में हिमुडा ने लंज-गाहलियां क्षेत्र में करीब 10 हजार एकड़ भूमि की संभावनाएं तलाशी थीं। हालांकि, यह शुरुआती स्तर का प्रस्ताव था। अभी तक भूमि चिह्नित नहीं की गई है और न ही सरकारी व निजी भूमि का रकबा निर्धारित किया गया है। परियोजना के लिए राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उपलब्ध भूमि का आकलन कर उपयुक्त क्षेत्र चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद निजी जमीन की खरीद और सरकारी भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल हिमुडा ने इस क्षेत्र में कोई जमीन अपने नाम नहीं करवाई है।टाउनशिप में आवासीय प्लॉट, फ्लैट, सड़कें, पार्क, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की परिकल्पना है। इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि, परियोजना अभी शुरुआती चरण में है। भूमि चिह्नित करने, निजी जमीन की खरीद, सरकारी भूमि के हस्तांतरण और जरूरी स्वीकृतियां मिलने के बाद ही इसका वास्तविक स्वरूप तय होगा। फिलहाल परियोजना की अनुमानित लागत, आवासीय इकाइयों की संख्या और निर्माण की समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।कांगड़ा के लंज में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए हिमुडा जमीन चिह्नित कर रहा है। परियोजना के लिए निजी भूमि खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है।राजेश धर्माणी, तकनीकी शिक्षा एवं आवास मंत्री, हिमाचल प्रदेश