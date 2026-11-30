विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान उन्हाेंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से बकाया वेतन जल्द जारी करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि ग्राम रोजगार सेवक करीब 18 वर्षों से ग्रामीण विकास योजनाओं में सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्येक कर्मचारी के पास तीन से चार पंचायतों का कार्यभार है। चार माह का करीब दो लाख रुपये प्रति कर्मचारी बकाया है।एक जुलाई 2026 से वीबी-जी रामजी योजना लागू होने के बाद नियमित वेतन मिल रहा है लेकिन मनरेगा निधि से मिलने वाला पुराना भुगतान अभी लंबित है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि केंद्र से राशि नहीं मिलने पर राज्य सरकार अपने कोष से भुगतान करेगी।संघ ने ग्रामीण विकास विभाग के रिक्त पदों पर ग्राम रोजगार सेवकों का विलय करने की मांग भी उठाई है। ठाकुर ने आगामी कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में फैसला लेने और लंबित वेतन का एकमुश्त भुगतान करने का आग्रह किया।