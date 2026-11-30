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विशेष ओपीडी में बाल हार्मोन रोग विशेषज्ञ एवं आईएमए अध्यक्ष डॉ. अतुल गुप्ता, सर्जन डॉ. अंकित शुक्ला, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. कविता ठाकुर, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. सीएस राठौर और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राहुल भारद्वाज ने मरीजों को परामर्श दिया। इस दौरान बच्चों और किशोरों की स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी व ईएनटी रोगों की जांच कर आवश्यक उपचार व बचाव के सुझाव दिए गए। डॉ. अतुल गुप्ता ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के शारीरिक विकास, हार्मोन संबंधी बदलाव और पोषण से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। ब्यूरो विज्ञापन

विशेष ओपीडी में बाल हार्मोन रोग विशेषज्ञ एवं आईएमए अध्यक्ष डॉ. अतुल गुप्ता, सर्जन डॉ. अंकित शुक्ला, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. कविता ठाकुर, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. सीएस राठौर और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राहुल भारद्वाज ने मरीजों को परामर्श दिया। इस दौरान बच्चों और किशोरों की स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी व ईएनटी रोगों की जांच कर आवश्यक उपचार व बचाव के सुझाव दिए गए। डॉ. अतुल गुप्ता ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के शारीरिक विकास, हार्मोन संबंधी बदलाव और पोषण से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। ब्यूरो

धर्मशाला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) धर्मशाला की ओर से रविवार को आयोजित विशेष ओपीडी में करीब 25 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। छुट्टी के दिन अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं सीमित रहने के कारण आईएमए की इस पहल से कार्य दिवसों में अस्पताल न पहुंच पाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली।