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सुशासन में विश्वविद्यालय को 62.9, पर्यावरणीय अनुसंधान में 51.3, समानता में 47.1 और स्वास्थ्य एवं कल्याण में 46.7 अंक मिले हैं। सामाजिक प्रभाव श्रेणी में भी विश्वविद्यालय ने 1251 प्लस वैश्विक बैंड में स्थान हासिल किया है।कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने इस उपलब्धि पर शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में विश्वविद्यालय के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।गौरतलब है कि वर्ष 2027 की क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 107 देशों और क्षेत्रों के 2000 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिनमें भारत के 99 संस्थान हैं।