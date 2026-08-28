Kangra News: कीचड़ से भरे मैदानों में पसीना बहा रहे खिलाड़ी

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अभ्यास के लिए बेहतर मैदान और 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा न होने से खिलाड़ियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खिलाड़ियों को ऊबड़-खाबड़ मैदान में अभ्यास के दौरान चोटिल होने का खतरा भी बना रहता है। जोगिंदरनगर, चौंतड़ा और लडभड़ोल के खेल मैदानों में संसाधनों की कमी पर खिलाड़ियों में रोष है।उपमंडल की करीब 55 पंचायतों से जुड़े 300 से अधिक खिलाड़ियों को मौजूदा परिस्थितियों में सेना और पुलिस भर्ती सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए जहां खेल प्रशिक्षकों की कमी है वहीं आधुनिक खेल संसाधनों का भी अभाव बना हुआ है।जोगिंद्रनगर शहर में खेल विभाग एवं युवा सेवाएं विभाग की ओर से स्थापित खेल स्टेडियम में उपलब्ध कुछ खेल संसाधनों पर ताले लटकने से खिलाड़ियों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। ऊबड़-खाबड़ मैदान में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को पर्याप्त खेल उपकरण और मैट जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि जोगिंद्रनगर और चौंतड़ा खेल मैदान के जीर्णोद्धार के लिए पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में बजट का प्रावधान किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने इस बजट को खर्च करने पर भी रोक लगा दी। वहीं, कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के खिलाड़ियों की समस्याओं को खेल मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा और इनके उचित समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।एथलेटिक्स सेंटर जोगिंद्रनगर के खेल मैदान में सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा मिलने से युवाओं की प्रतिभा तराशना आसान होगा। यह सुविधा यहां मिलनी चाहिए। -पुनीत कुमार, स्थानीय निवासीजोगिंद्रनगर के खेल मैदानों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव खिलाड़ियों के लिए परेशानियों का कारण बन रहा है। खेल विभाग को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। -सोहन लाल, समाज सेवी