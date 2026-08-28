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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Today Events in the city

Kangra News: सिटी में आज खास

Sat, 29 Aug 2026 08:34 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:34 AM IST
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Today Events in the city
धार्मिक
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8 बजे- गुग्गा छतरी मंदिर सलोह में सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी।
1 बजे- जेपी फार्म गारन राजा का तालाब में दोपहर एक से शाम चार बजे तक नौ दिवसीय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन होगा।
6 बजे- शाहपुर में दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान का आध्यात्मिक सत्संग शाम छह बजे से। साध्वी भाग्यश्री भारती कथा सुनाएंगी।
प्रतियोगिता
10 बजे-राष्ट्रीय खेल दिवस पर एनसीओई धर्मशाला में सुबह खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
श्रद्धांजलि
10:30 बजे-मेजर सुधीर वालिया के बलिदान दिवस पर इंसाफ संस्था वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण कर बलिदानी को श्रद्धांजलि देगी।
सम्मेलन
11 बजे-डाडासीबा मैदान में मछुआरा सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मछुआरों से संवाद करेंगे।
काम की बात
ट्रैफिक डायवर्ट-नगरोटा बगवां में एनएचएआई के वाहन ओवरपास (वीओपी) निर्माण कार्य के चलते चार सितंबर तक नगरोटा बाईपास क्षेत्र की मौजूदा एमडीआर सड़क सभी वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस अवधि में वाहनों की आवाजाही कवाड़ी-चाहड़ी-भट्टू चौक-रनूंह मार्ग से होगी।
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