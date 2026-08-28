Kangra News: मुफ्त सफर की दी सुविधा... खटारा बसों ने बहनों से करवाई पैदल यात्रा

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पहली घटना में पठानकोट डिपो की गगल से पठानकोट जा रही बस सनौरा चौक के पास अचानक बंद हो गई। बीच सड़क बस के खड़े होने से उसमें सवार महिलाओं और अन्य यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद सवारियों के धक्का लगाने पर बस स्टार्ट हुई और करीब 25 मिनट की देरी से आगे रवाना हो सकी। एक दिन पहले भी गगल चौक पर एचआरटीसी की बस सवारियों के धक्के से ही स्टार्ट हुई थी।दूसरी घटना में चिंतपूर्णी से सुबह करीब 7:30 बजे पठानकोट के लिए चली एचआरटीसी बस सुबह 11:30 बजे इंदौरा के सनौर के पास खराब हो गई। बस के बीच रास्ते में खड़े होने से राखी बांधने जा रही महिलाओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई महिलाओं को उमस भरी गर्मी में 2 से 3 किमी पैदल चलकर इंदौरा बस स्टैंड तक पहुंचना पड़ा, जबकि कुछ ने निजी वाहनों से लिफ्ट लेकर सफर पूरा किया।सफर के दौरान परेशान हुईं यात्री रेखा शर्मा, सीमा देवी, आरती कटोच, मोनिका धीमान और पूजा कुमारी ने कहा कि वे भाई को राखी बांधने की खुशी में घर से निकली थीं। सरकार की निशुल्क बस सेवा की पहल अच्छी है, लेकिन इससे अच्छा था कि किराया ले लेते, कम से कम इस भीषण गर्मी में 3 किमी पैदल तो न चलना पड़ता। उन्होंने मांग की कि त्योहारों के समय बसों की नियमित फिटनेस और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।अल्टरनेटर में तकनीकी खराबी आने के कारण सनौर के पास बस बंद हुई थी। उसे दुरुस्त करवाकर पठानकोट-रे रूट पर भेज दिया गया है। गगल में भी खराबी ठीक कर बस को रवाना कर दिया गया था। -विजय कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी डिपो पठानकोट