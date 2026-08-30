पेंशनरों को भी मिले वेतन वृद्धि का लाभ : विश्वकर्मा

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उन्होंने शनिवार को नगरोटा सूरियां में प्रेसवार्ता में कहा कि पुरानी पेंशन योजना के पेंशनरों को टर्म ऑफ रिफरेंस में रखा ही नहीं गया है। जब पुरानी योजना के पेंशनरों की बेसिक पेंशन में वृद्धि करने का अधिकार आठवें पे कमीशन के पास ही नहीं है तो कमीशन से निवेदन या याचिका भेजने से क्या लाभ होगा। विज्ञापन





पीसी विश्वकर्मा ने पेंशनरों से आह्वान किया कि दिल्ली चलो की एक तिथि तय करके जंतर-मंतर पर रैली निकालकर पीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाएं। विश्वकर्मा ने कहा कि वह भी दिल्ली में धरना-प्रदर्शन में शामिल होंगे। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने शनिवार को नगरोटा सूरियां में प्रेसवार्ता में कहा कि पुरानी पेंशन योजना के पेंशनरों को टर्म ऑफ रिफरेंस में रखा ही नहीं गया है। जब पुरानी योजना के पेंशनरों की बेसिक पेंशन में वृद्धि करने का अधिकार आठवें पे कमीशन के पास ही नहीं है तो कमीशन से निवेदन या याचिका भेजने से क्या लाभ होगा।पीसी विश्वकर्मा ने पेंशनरों से आह्वान किया कि दिल्ली चलो की एक तिथि तय करके जंतर-मंतर पर रैली निकालकर पीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाएं। विश्वकर्मा ने कहा कि वह भी दिल्ली में धरना-प्रदर्शन में शामिल होंगे।

बरियाल (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश प्राचार्य एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य पीसी विश्वकर्मा ने केंद्र सरकार से आठवें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (टर्म ऑफ रिफरेंस) को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वर्ष 2026 से पहले से पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन में भी सातवें वेतन आयोग के सिद्धांत के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी? उन्होंने कहा कि क्या आठवां वेतन आयोग केवल कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों, सुविधाओं, राष्ट्रीय पेंशन योजना और संयुक्त पेंशन योजना की समीक्षा तक ही सीमित रहेगा।