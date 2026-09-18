Kangra News: लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के लिए 30 तक करें आवेदन
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:47 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:47 AM IST
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धर्मशाला। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौवीं और 11वीं में लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट-2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नौवीं कक्षा के लिए नवोदय विद्यालय समिति के लिंक https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix_9 और 11वीं के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix_11 पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ब्यूरो
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