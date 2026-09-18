Kangra News: 100 पदों पर भर्ती के लिए 21 को रोजगार मेला
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 19 Sep 2026 05:43 AM IST
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लंबागांव (कांगड़ा)। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से 21 सितंबर को लंबागांव के झुंग्गा देवी स्थित कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी कंपनी ओरियन टेक्सटाइल (वर्धमान) मशीन ऑपरेटर, ऑपरेटर और हेल्पर के पुरुष और महिला वर्ग में कुल 100 पदों पर भर्ती करेगी। भर्ती के लिए दसवीं, बारहवीं पास और आईटीआई फिटर अभ्यर्थी पात्र होंगे। आवेदकों की आयु 18 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से 13,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमानुसार मिलेंगी। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने क्षेत्र के अधिक से अधिक पात्र युवाओं से रोजगार मेले में पहुंचकर उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। संवाद
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