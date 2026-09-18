साक्षरता में दूसरे नंबर पर आना गौरव की बात : शांता
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:48 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:48 AM IST
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पालमपुर (कांगड़ा)। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि साक्षरता में हिमाचल पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आया है। इसके लिए वह प्रदेश की सरकार और जनता को बधाई देते हैं। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 99.5 फीसदी हो गई है। प्रथम स्थान पर गोवा है, जिसकी साक्षरता दर 99.7 फीसदी है। एक सीमांत और पहाड़ी प्रदेश होने के बाद भी हिमाचल ने सभी प्रदेशों को पीछे छोड़कर साक्षरता में ऐसा मुकाम हासिल किया है। मुझे उम्मीद है अब बहुत जल्द भारत की साक्षरता 100 प्रतिशत हो जाए और गोवा को पीछे छोड़ कर पूरे देश में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर आने का गौरव प्राप्त करे। संवाद
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