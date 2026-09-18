Kangra News: वॉलीबाल के अंडर-19 वर्ग में नूरपुर बना विजेता

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नवी ठाकुर ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यातिथि ने युवाओं को खेलकूद से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गिरि क्लब के इस प्रयास की सराहना की, जो लगातार 30 वर्ष से यह खेल प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है।नवी ठाकुर ने निजी तौर पर क्लब को 11 हजार रुपये का सहयोग किया। इसके साथ ही ग्राउंड के शेड निर्माण का आश्वासन दिया। शुक्रवार को वॉलीबाल के ओपन वर्ग के लिए 12 और कबड्डी के लिए 10 टीमों ने पंजीकरण करवाया। इस वर्ग के फाइनल समेत अन्य मुकाबले शनिवार को करवाए जाएंगे।इस दौरान क्लब के अध्यक्ष अशोक ठाकुर, प्रधान सुभाष ठाकुर, सचिव वरिंद्र, गौरव ठाकुर, विजय और एसएमसी प्रधान सरवन ठाकुर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।