पंचायत प्रतिनिधियों को सिखाएंगे ‘गांव की सरकार’ चलाने के गुर : गुप्ता

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संवाद न्यूज एजेंसीधीरा (कांगड़ा)। विकास खंड सुलह के नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम सात सितंबर से शुरू होगा। पंचायत समिति हॉल, सुलह स्थित भेड़ू महादेव में आयोजित होने वाला प्रशिक्षण पांच नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम को आठ बैचों में बांटा गया है। इसमें संबंधित पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य भाग लेंगे।खंड विकास अधिकारी सुलह कमलजीत गुप्ता की ओर से जारी आदेश में सभी पंचायत सचिवों और प्रधानों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य किया गया है।पहला बैच सात से 10 सितंबर तक आयोजित होगा, जिसमें सात पंचायतों के 44 प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरा बैच 14 से 17 सितंबर तक होगा, जिसमें 44 प्रतिनिधि भाग लेंगे। तीसरे बैच में 21 से 24 सितंबर तक छह पंचायतों के 42 प्रतिनिधि प्रशिक्षण लेंगे।चौथा बैच 28 सितंबर से एक अक्तूबर तक होगा, जिसमें छह पंचायतों के 48 प्रतिनिधि शामिल होंगे। पांचवें बैच में पांच से आठ अक्तूबर तक 46, छठे बैच में 12 से 15 अक्तूबर तक 46 और सातवें बैच में 21 से 24 अक्तूबर तक 49 प्रतिनिधि प्रशिक्षण लेंगे।अंतिम यानी आठवां बैच दो से पांच नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें छह पंचायतों के 42 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बीडीओ कमलजीत गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण सभी संबंधित प्रधानों, उपप्रधानों और पंचायत सदस्यों के लिए अनिवार्य है।