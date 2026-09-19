टीबी के लक्षणों को न करें नजरअंदाज : रीना

जसूर (कांगड़ा)। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शनिवार को खंड विकास कार्यालय नूरपुर में टीबी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडीओ अशोक कुमार ने की। उन्होंने कहा कि टीबी गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर उपचार मिलने पर इसका पूरी तरह इलाज संभव है।वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक रीना गुप्ता ने बताया कि दो सप्ताह या उससे अधिक समय तक खांसी, लगातार बुखार, रात को पसीना आना, वजन कम होना, भूख न लगना और बलगम में खून आना टीबी के संभावित लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवानी चाहिए। इस दौरान टीबी मुक्त पंचायतों के प्रधानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों से लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। संवाद