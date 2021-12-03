Kangra News: ओबीसी कल्याण मंडल ने संविधान रक्षा के नारे पर जताया एतराज

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उन्होंने कहा कि चार वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री प्रदेश के ओबीसी वर्ग की सांविधानिक मांगों को पूरा करने में विफल रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल तपोवन, धर्मशाला, देहरा, नादौन और शिमला में मुख्यमंत्री से कई बार मिला। संसद में पारित 93वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए कई मांगपत्र सौंपे गए। इसके बावजूद किसी भी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई।मंडल पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। लगातार उपेक्षा से समुदाय का सरकार से विश्वास उठ रहा है। यदि समय रहते सांविधानिक मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी चुनावों में इसका राजनीतिक नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। ब्यूरो