Kangra News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:54 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:54 AM IST
विज्ञापन
बाल विज्ञान मेलाआलमपुर उपतहसील की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालकरूपी में बाल विज्ञान मेले का समापन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा।
खेल
चढि़यार स्कूल में अंडर-19 खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन सुबह 10 से मुकाबले शुरू होंगे।
नगरी के सुकैड़ी में तीन दिवसीय प्रतियोगिता में वॉलीबाल और कबड्डी के मुकाबले सुबह 10 से बजे से शुरू होंगे।
धर्म-कर्म
शाही स्नान - नड्डी की डल झील में राधाष्टमी पर सुबह से शाही स्नान शुरू होगा।
भंडारा - ज्वालामुखी के लक्ष्मी नारायण यज्ञ समिति की ओर से भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।
बैठक
धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर दोपहर 3 बजे से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।
विज्ञापन
खेल
चढि़यार स्कूल में अंडर-19 खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन सुबह 10 से मुकाबले शुरू होंगे।
नगरी के सुकैड़ी में तीन दिवसीय प्रतियोगिता में वॉलीबाल और कबड्डी के मुकाबले सुबह 10 से बजे से शुरू होंगे।
धर्म-कर्म
शाही स्नान - नड्डी की डल झील में राधाष्टमी पर सुबह से शाही स्नान शुरू होगा।
भंडारा - ज्वालामुखी के लक्ष्मी नारायण यज्ञ समिति की ओर से भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।
बैठक
धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर दोपहर 3 बजे से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।