Kangra News: देहरा में अब मेन चौक से सिविल सप्लाई गोदाम तक नो पार्किंग जोन

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उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस सड़क पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े किए जाने के कारण अक्सर यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति बनती है।इसके अलावा पैदल राहगीरों की सुरक्षा, स्कूली बच्चों की आवाजाही, सब-डिविजनल आयुर्वेदिक अस्पताल तक लोगों की सुगम पहुंच और आपातकालीन वाहनों की निर्बाध आवाजाही को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को संबंधित सड़क मार्ग पर नो-पार्किंग जोन के साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, पुलिस प्रशासन को नो-पार्किंग नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नो-पार्किंग जोन में नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को टो भी किया जा सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। संवाद