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Kangra News: नंदरूल में छोटे वाहनों से सिलिंडर आपूर्ति की मांग

Tue, 13 Oct 2026 02:00 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 13 Oct 2026 02:00 AM IST
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Demand for cylinder supply via small vehicles in Nandrul
धर्मशाला। विकास खंड कांगड़ा की नंदरूल पंचायत में गैस सिलिंडरों की घरद्वार आपूर्ति न होने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के वार्ड नंबर एक, दो और तीन में बड़े वाहनों के न पहुंच पाने के कारण लोगों को करीब दो किलोमीटर दूर से सिलिंडर ढोने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार प्रति सिलिंडर डिलीवरी शुल्क देती है, तो उन्हें घरद्वार सुविधा क्यों नहीं मिल रही। पंचायत प्रधान संजीव कुमार ने कंपनियों से मांग की है कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए छोटे वाहनों से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उधर, एचपी गैस एजेंसी के प्रबंध निदेशक भगवान दास ने स्पष्ट किया कि गाड़ियां केवल लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सड़कों पर ही भेजी जा सकती हैं। हर वार्ड में वाहन ले जाना संभव नहीं है। संवाद
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