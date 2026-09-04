फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Janmashtami celebrations began with chants hailing Banke Bihari Lal; devotees rejoiced late into the night.

Kangra News: बांके बिहारी लाल के जयकारों से शुरू हुई जन्माष्टमी, देर रात तक झूमे श्रद्धालु

Fri, 04 Sep 2026 04:03 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 04:03 AM IST
विज्ञापन
Janmashtami celebrations began with chants hailing Banke Bihari Lal; devotees rejoiced late into the night.
बांके बिहारी लाल के जयकारों से शुरू हुई जन्माष्टमी, देर रात तक झूमे श्रद्धालु
जालग (कांगड़ा)। जालग में जन्माष्टमी पर आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु देर रात तक कृष्ण भक्ति में झूमते रहे। लोकप्रिय गायक करनैल राणा ने कृष्ण भजनों की प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि पूरा बास्केटबॉल ग्राउंड राधे-राधे और जय श्रीकृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए।
विज्ञापन


जीवन उत्थान संस्था की ओर से आयोजित समारोह में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य संजय पटयाल ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। अर्धरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर कान्हा को झूले में विराजमान कर विधिवत झूला झुलाया गया। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई।
विज्ञापन

पूनम भारद्वाज ने कान्हा, कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, आज मेरी मैया ने ओना है, नी मैं दूध काहे नाल रिड़कां, लै गया नंद किशोर लै गया गाने पर प्रस्तुति दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बांके बिहारी लाल के जयकारों से शुरू हुई जन्माष्टमी, देर रात तक झूमे श्रद्धालु

बांके बिहारी लाल के जयकारों से शुरू हुई जन्माष्टमी, देर रात तक झूमे श्रद्धालु

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed