Kangra News: सिटी में आज

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आदर्श विद्यालय परागपुर में आयोजित तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत दूसरे दिन की मुकाबले सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।

डिग्री कॉलेज शाहपुर में एचपीयू इंटर कॉलेज फुटबाल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला पूर्वाह्न 11 बजे खेला जाएगा। इसके बाद प्रतियोगिता का समापन समारोह होगा।

शिविर

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुरल में एनएसएस शिविर के तहत पांचवें दिन की गतिविधियां सुबह 9 बजे से शुरू हाेंगी।



वाहन पासिंग

मारंडा के पास देहण मेला मैदान में सुबह 10 बजे से पुराने और नए दोपहिया व चौपहिया वाहनों की पासिंग होगी।

बैठक







भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता त्रिलोक कपूर दोपहर बाद 3 बजे से धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

खेल