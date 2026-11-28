Kangra News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 04:03 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 04:03 AM IST
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रामायण पाठ
महाराजा संसार चंद कॉलेज के समीप स्थित हनुमान मंदिर थुरल (नौण) में सुबह 9 बजे से अखंड रामायण का पाठ करवाया जाएगा।
जागरूकता सप्ताह
गगल हवाई अड्डा में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की गतिविधियां सुबह 10 से शुरू होंगी।
समारोह
पीएमश्री राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय डरोह में पूर्वाह्न 11 बजे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह शुरू होगा।
परीक्षा
नवोदय स्कूलों में पूर्वाह्न 11:30 बजे छठी कक्षा में प्रवेश के लिए जिले के 28 केंद्रों में परीक्षा शुरू होगी।
शोभायात्रा
राजा का तालाब के सर्वधर्म तपोस्थान गुरु नानक देव जोत साहिब कुंठडल में पूर्वाह्न 11 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी।
विज्ञापन
महाराजा संसार चंद कॉलेज के समीप स्थित हनुमान मंदिर थुरल (नौण) में सुबह 9 बजे से अखंड रामायण का पाठ करवाया जाएगा।
जागरूकता सप्ताह
गगल हवाई अड्डा में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की गतिविधियां सुबह 10 से शुरू होंगी।
समारोह
पीएमश्री राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय डरोह में पूर्वाह्न 11 बजे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह शुरू होगा।
परीक्षा
नवोदय स्कूलों में पूर्वाह्न 11:30 बजे छठी कक्षा में प्रवेश के लिए जिले के 28 केंद्रों में परीक्षा शुरू होगी।
शोभायात्रा
राजा का तालाब के सर्वधर्म तपोस्थान गुरु नानक देव जोत साहिब कुंठडल में पूर्वाह्न 11 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी।