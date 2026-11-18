Kangra News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 18 Nov 2026 11:55 AM IST
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बैठक
पालमपुर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल सुबह 10 बजे भाजयुमो की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
विधानसभा सत्र
विधानसभा भवन तपोवन में आयोजित शीत सत्र की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी।
दंगल
ज्वालामुखी गणेश कॉलोनी के साथ बाबे दी पट्टियां में श्री मां ज्वाला दंगल कमेटी की ओर से पूर्वाह्न 11 बजे से दंगल का आयोजन किया जाएगा।
संवाद
टांडा मेडिकल कॉलेज के सभागार में मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा।
टेस्ट
देहण मेला ग्राउंड में सुबह 10 बजे से ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे।
काम की बात
सड़क बंद : गंदड़-श्यारा-कुडाणा-कुरु-कैलन सड़क पर निर्माण के चलते 30 नवंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। आवाजाही के लिए कुरु-कैलन-कोटलू और खैरा-बुहला-प्राग-दा-गलू मार्ग वैकल्पिक रहेंगे।
विज्ञापन
पालमपुर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल सुबह 10 बजे भाजयुमो की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
विधानसभा सत्र
विधानसभा भवन तपोवन में आयोजित शीत सत्र की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी।
दंगल
ज्वालामुखी गणेश कॉलोनी के साथ बाबे दी पट्टियां में श्री मां ज्वाला दंगल कमेटी की ओर से पूर्वाह्न 11 बजे से दंगल का आयोजन किया जाएगा।
संवाद
टांडा मेडिकल कॉलेज के सभागार में मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा।
टेस्ट
देहण मेला ग्राउंड में सुबह 10 बजे से ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे।
काम की बात
सड़क बंद : गंदड़-श्यारा-कुडाणा-कुरु-कैलन सड़क पर निर्माण के चलते 30 नवंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। आवाजाही के लिए कुरु-कैलन-कोटलू और खैरा-बुहला-प्राग-दा-गलू मार्ग वैकल्पिक रहेंगे।