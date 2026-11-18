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धर्मशाला। शैक्षणिक सत्र 2027 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि कांगड़ा जिले में परीक्षा के लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। उन्होंने आवेदक विद्यार्थियों से निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है। संवाद